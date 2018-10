Češi začnou rozhodovat o novém složení radnic a obměně v Senátu

Voliči v Česku začnou dnes odpoledne rozhodovat o novém složení svých radnic. Na třetině území země svými hlasy ovlivní také složení Senátu. O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se v obvodech, kde se letos po šesti letech bude znovu hlasovat, pokouší 236 kandidátů. Na jeden senátorský mandát tak připadá v průměru devět adeptů. Obecními zastupiteli by chtělo být zhruba 216.000 zájemců, což je o 17.000 méně než před čtyřmi lety. I tak na jedno místo na radnici připadají tři až čtyři uchazeči.

Lidé budou moci volit dnes tradičně od 14:00 do 22:00 nebo v sobotu od 08:00 do 14:00. Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy během noci, kompletní výsledky obecních voleb pravděpodobně až v neděli ráno.