Češi vědí málo o rozdělování peněz z rozpočtu EU, uvedl STEM

Peníze z rozpočtu Evropské unie považuje za ekonomicky přínosné většina lidí, o jejich rozdělování ale nevědí skoro nic. Například jenom čtvrtina populace se domnívá, že Česko z rozpočtu EU dostává více, než kolik do něj odvádí. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Unie letos rozhoduje, jak se budou rozdělovat miliardy z rozpočtu EU na roky 2021 až 2027. Podle ministerstva financí Česko loni obdrželo z unijního rozpočtu 119,9 miliardy korun a odvedlo do něj 51,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

"Je skoro neuvěřitelné, že se za 15 let nepodařilo veřejnost informovat o základní věci, tedy že bohatší státy EU dotují rozvoj ČR," uvedl analytik STEM Nikola Hořejš. Kolik peněz ČR od EU dostává, neví a ani se neodváží odhadnout téměř polovina občanů, 13 procent si myslí, že Česko dává víc, než dostává a 18 procent míní, že země dává i dostává stejně. U veřejnosti také převládá pocit, že o využití prostředků z fondů nerozhoduje ČR. Češi se v tom, kdo je odpovědný, nevyznají, a tak propadají celkové skepsi. Veřejnost dává přednost tomu, aby peníze z EU směřovaly spíše do obcí a regionů než na řešení problémů globálního významu.