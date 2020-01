Češi v Británii se musí zaregistrovat, získají status usedlíka

Češi a Češky, kteří budou chtít žít v budoucnu v Británii, se tam musí zaregistrovat. Od britských úřadů pak mohou získat postavení usedlíka. Díky němu budou moci v zemi dál pracovat a studovat, využívat státní zdravotnictví a v případě potřeby dostat i dávky. Registraci bude možné provést do poloviny příštího roku. ČTK to sdělilo ministerstvo práce. Spojené království dnes opouští Evropskou unii. Do konce letošního roku ale podle resortu práce v zaměstnávání a sociálním zabezpečení platí dosavadní unijní pravidla. "Občané ČR, kteří budou chtít nadále žít ve Spojeném království po 30. červnu 2021, se musí zaregistrovat v ´EU Settlement Scheme´. V případě kladného vyřízení žádosti získají status usedlíka nebo předběžný status usedlíka," uvedlo ministerstvo. Registrovat se nemusí jen lidé, kteří mají v Británii neomezené povolení k pobytu. Podrobné informace v češtině zveřejnila na webu britská vláda. Registrace už je otevřená. Postavení usedlíka podle posledních údajů britské vlády získalo zatím 33.000 českých přistěhovalců. Podle velvyslance ČR v Londýně Libora Sečky by to podle odhadů mohla být polovina české komunity.