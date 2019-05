Češi se podílejí na stavbě honosné kavárny v katarském Dauhá

Čeští cukráři se podílejí na stavbě honosné kavárny, která by měla být otevřena v lednu příštího roku v katarském hlavním městě Dauhá. Pro prostor o velikosti 800 metrů čtverečních je už hotový projekt, čeká se na vyřízení povolení. Kavárna se bude nacházet na nově vybudovaném náměstí uprostřed města, kde Katařané plánují vybudovat gastronomické centrum s michelinskými restauracemi. Počítá se s investicí 2,5 milionu eur (64,3 milionu korun). ČTK to řekl Jan Ševěček, spolumajitel kaváren IF Café a cukrářské akademie IF Café International Prague Pastry Academy (IPPA).

"Budeme jedinou kavárnou v centru. Zaškolíme asi 95 zaměstnanců z Evropy i místních. Z České republiky počítáme s desítkou klíčových zaměstnanců. Chceme v Dauhá prodávat stejné produkty jako v Praze i výrobky nejlepších světových cukrářů, kteří s námi spolupracují při zaškolování personálu," uvedl Ševěček, který po Kataru plánuje podobný projekt v Bahrajnu.