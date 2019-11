Češi přispěli v podzimní Národní sbírce rekordními 382 tunami potravin a drogerie

Rekordních 382 tun trvanlivých potravin a drogerie darovali o víkendu lidé v Národní potravinové sbírce. Do výsledku ještě zatím organizátoři sbírky nezapočítali firemní sbírky nebo online sbírku, která pokračuje dál a lidé do ní pořád přispívat, a to až do třetího prosince. Do sbírky se zapojilo 750 obchodů po celém Česku, dosud nejvíc. Veškeré darované zboží teď dostanou charity, azylové domy nebo osamělí senioři.