Češi přijdou kvůli krádežím dat k účtům ročně o desítky milionů

Češi kvůli krádežím údajů k bankovním účtům a kartám přijdou ročně o desítky milionů korun. Do jejich e-mailových schránek během roku přijdou miliony podvodných zpráv, nejčastěji z Afriky a Číny. Vyplývá to z údajů projektu Digitální pevnost. Tento tzv. phishing je druh spamu, který se z adresátů snaží získat osobní údaje, jako je například heslo k internetovému bankovnictví, nebo je navádí na škodlivé webové odkazy. Čechům podle odhadu odborníků na kyberbezpečnost denně do schránek přichází desetitisíce podvodných e-mailů. Odborníci v posledních letech evidují vyšší výskyt podvodů na sociálních sítích, které častěji slouží k cíleným útokům na předem vybrané oběti.