Češi nejvíce věří Čaputové, nejvíce nedůvěry mají k Čong-unovi

Mezi osobnostmi světové politiky je pro občany ČR nejdůvěryhodnější slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, které věří 54 procent lidí. Následují český prezident Miloš Zeman se 46 procenty a hlava Francie Emmanuel Macron se 34 procenty. Naopak nejvíce nedůvěřiví jsou Češi vůči severokorejskému vůdci Kim Čong-unovi, ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a německé kancléřce Angele Merkelové. Z listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že jim nedůvěřuje kolem dvou třetin lidí.

U lídrů tří světových velmocí výrazně převažuje nedůvěra nad důvěrou. Merkelové nevěří 68 procent Čechů a 23 procent jí věří, americkému prezidentu Donaldu Trumpovi vyjádřilo nedůvěru 65 procent občanů a 23 procent důvěru, Putinovi nevěří 69 procent respondentů proti pětině lidí, kteří mu důvěřují. Průzkum CVVM se konal od 2. do 15. listopadu a zapojila se do něj tisícovka lidí starších 15 let.