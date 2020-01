Češi mění termíny cest do Číny, nové letenky nekupují

Češi začali kvůli šíření koronaviru měnit své plány na cesty do Číny. Většina z nich zatím cestu neruší, spíše volí odlet v pozdějším termínu. Zájem o nové letenky je ovšem v posledních dnech mizivý. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci letenek. Letecké spoje i přes šíření koronaviru fungují beze změn. Řada dopravců a prodejců letenek však od minulého týdne začala bezplatně nabízet možnost storna nebo změny rezervace u letenek do Číny. Týká se to i přímých linek z Česka.

Prodejci upozorňují, že Čína je obecně mezi jejich zákazníky většinou na okraji zájmu. Mnohem větší zájem je pravidelně o jiné destinace v jihovýchodní Asii, jako jsou Thajsko či Singapur.