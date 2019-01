Češi loni rekordně měnili dodavatele elektřiny, důvodem růst cen

Češi v loňském roce rekordně měnili dodavatele elektřiny. Počet změn se proti roku 2017 zvýšil o téměř 60 procent na 570.511. Vyplývá to z aktuálních dat Operátora trhu s elektřinou (OTE). V roce 2018 meziročně stoupl také počet změn dodavatele plynu, a to o 15,8 procenta na 263.425. Podle analytiků je hlavním důvodem výrazný růst velkoobchodních cen energií, které následně obchodníci začali promítat do koncových cen pro zákazníky. "Při zdražování se odběratelé vždy začínají daleko více zajímat, jestli by nemohli ušetřit změnou dodavatele. A odpověď zní ano, mohli, a to značné peníze. Cenové rozdíly mezi nejdražšími a nejlevnějšími nabídkami jsou totiž stále výrazné, přesahující deset procent," řekl ČTK analytik společnosti ENA Jiří Gavor, který působí i jako výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií.

Z dřívějších vyjádření dodavatelů vyplývá, že letos zdraží tuzemským odběratelům elektřina, plyn i teplo. Podle analytiků mohou některým lidem stoupnout náklady na energie až o několik tisíc korun ročně. Gavor upozornil, že lidé mohou přechodem k levnějšímu dodavateli domácnosti dopad nárůstu cen energií téměř eliminovat.