Češi loni prosázeli rekordní částku, téměř 250 miliard korun. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství, které má k dispozici ČTK. Hrubý příjem sázkových kanceláří klesl, největší podíl částky připadá na technickou hru, tedy automaty. Evidentní je taky přesun hráčů na internet, objem peněz vložených do online her stoupl na 43 miliard, to je meziroční nárůst o 175 procent.