Češi letos utratili v e-shopech o desetinu víc než loni

Češi utratili v e-shopech v prvním pololetí za zboží 51,5 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím rokem je to o 11 procent víc. Meziroční nárůst zbrzdilo letní počasí, které přišlo do Česka už v dubnu. Vyplývá to z údajů srovnávače cen Heureka.cz a Asociace pro elektronickou komerci. ČR je velmocí v prodejích na internetu. Více než 43 procent prodejů technického (nepotravinářského) zboží se v ČR uskuteční v internetových obchodech. Až s odstupem následují Nizozemsko (35 pct), Slovensko (34 pct), Británie (33 pct) a Německo (29 pct).