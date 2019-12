Češi jezdí do ciziny častěji až na Silvestra, zájem je o exotiku

Spíše než na Vánoce vyrážejí Češi do ciziny častěji až na Silvestra. Pobývat na svátky mimo Českou republiku chce podle některých cestovních kanceláří stále více lidí, zájem o zájezdy ale meziročně mírně zpomalil. Jak ukazují data cestovní agentury Invia, loni rostl prodej vánočních zájezdů o dvacet procent, letos o deset. Přesto se oslovené cestovní kanceláře shodují, že jednoznačně vzrůstající tendenci má poptávka po silvestrovských pobytech. Češi nejčastěji míří do Egypta a Spojených arabských emirátů (SAE) nebo za lyžováním do Rakouska a Itálie, zájem roste ale i o exotické destinace a velkoměsta.