Češi evakuovaní z Číny ráno opustili Nemocnici Na Bulovce

Pět Čechů, kteří před dvěma týdny přicestovali z Číny a byli testování na koronavirus, opustilo izolaci v pražské Nemocnici Na Bulovce. Opakované testy potvrdily, že jsou zdraví. Novinářům to řekla primářka kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová. Lékaři u propuštěných pacientů komplikace neočekávají, za celou dobu hospitalizace neměli žádný zdravotní problém. "Měli jsme štěstí, že to byli mladí lidé, inteligentní, odolní," uvedla ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová. Podle ní s pěti Čechy nebyl žádný problém, karanténě se podrobili dobrovolně. Po celou dobu sice nemohli vycházet ven, ale měli samostatné pokoje a mohli komunikovat se svými rodinami. "Snažili jsme se ale, aby měli pocit volnosti co největší," podotkla Roháčová.

V Česku bylo zatím kvůli podezření na nákazu testováno 77 lidí, u nikoho se nemoc neprokázala, řekl novinářům před jednáním vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).