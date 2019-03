Češi a Slováci chtějí společně vytvořit nanosatelit. Start plánují na rok 2021

Češi chtějí spojit síly se Slováky a okolo roku 2021 do vesmíru vypustit společný satelit. Oznámili to na akci Brno Space Days, která se tento týden koná v jihomoravské metropoli. Náklady na nanodružici by se měly pohybovat mezi deseti a třiceti milióny korun. Česko-slovenský projekt ponese název CSCube. Naváže na společnou historii ve výzkumu kosmu a ukáže schopnosti konstruktérů obou zemí.