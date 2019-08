Černošický úřad znovu rozhodl v Babišově kauze střetu zájmů

Městský úřad v Černošicích u Prahy znovu vydal rozhodnutí v kauze střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Radnice to uvedla na svých webových stránkách, výsledek řízení však nezveřejnila. Rozhodnutí není pravomocné, premiér se může do 15 dnů od jeho doručení odvolat. Černošický úřad vede s premiérem správní řízení kvůli přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Brání se tím, že holding loni vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.