Černošická radnice postoupila Babišovu kauzu údajného střetu zájmů krajskému úřadu

Černošický městský úřad ve středu předal středočeskému krajskému úřadu spisový materiál ke kauze možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Městský úřad to potvrdil na svých webových stránkách. Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert, který má od roku 2017 ve svěřenském fondu. Černošický městský úřad premiérovi za střet zájmů uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200 tisíc korun. Babiš se odvolal a případ teď budou řešit krajští úředníci. Rozhodnout by měli do 30 dnů od doručení.

Opoziční krajští zastupitelé za STAN navrhovali, aby případ kvůli možné podjatosti převzal některý ze sousedních úřadů, například pražský. Upozorňovali na to, že ve středních Čechách vládne Babišovo hnutí ANO. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová návrh označila za úsměvný.