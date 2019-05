Cermat: V maturitních testech se zastavil trend růstu neúspěšnosti

Trend růstu neúspěšnosti středoškoláků v didaktických testech státní maturity se letos na jaře poprvé od roku 2013 zastavil. Testy nezvládlo 14,1 procenta těch, kteří šli k maturitě poprvé. Je to o 2,9 procentního bodu méně než loni. Testy skládalo na začátku května poprvé zhruba 62.500 studentů. Meziročně lépe zvládli matematiku a cizí jazyky, v češtině se mírně pohoršili. Vyplývá to z analýzy výsledků maturitních testů, kterou Cermat zveřejnil na svém webu. Zatímco v roce 2013 neuspělo v maturitních testech 10,5 procenta prvomaturantů, loni to bylo 17 procent. Neúspěšnost v tomto období narůstala každoročně. Letos se snížila na 14,1 procenta. U testu z matematiky, kterou si letos vybrala asi pětina maturantů, uspělo 84,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu více než loni. V případě cizích jazyků se úspěšnost dost lišila, ovšem i zde meziročně buď poklesla, nebo stagnovala. V nejoblíbenější angličtině test zvládlo 96,4 procenta studentů, což je o 2,6 procentního bodu víc než před rokem. Angličtinu si přitom vybralo 94,5 procenta těch, kteří dělali zkoušku z cizího jazyka.