Ceny průmyslových výrobců v únoru stouply meziročně o 3,6 pct.

Ceny průmyslových výrobců v Česku v únoru meziročně vzrostly o 3,6 procenta. Zvýšily se i ceny v ostatních odvětvích, a to u zemědělských výrobců o 8,2 procenta, stavebních prací o čtyři procenta a služeb pro podniky o 2,4 procenta. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). V meziročním růstu cen průmyslových výrobců se projevilo zejména zdražení energií o 7,3 procenta. Například elektřina a její distribuce stála podniky skoro o desetinu více než loni. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily oproti loňskému únoru o 17,4 procenta. Výrazně, skoro o čtyři pětiny, podražila hlavně zelenina. Brambory zdražily o více než polovinu. Podle Josefa Králíčka z Českého bramborářského svazu by cena brambor nadále růst neměla. V živočišné výrobě ceny naopak klesly, a to o 0,6 procenta. Zlevnila především vejce, meziročně o 12,5 procenta. Nižší byly také ceny skotu a jatečních prasat. Zdražila ale drůbež a mléko.