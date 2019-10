Cenu Přátelé českého umění dostali lidé pečující o český folklor

Za péči o nemateriální kulturní dědictví, za niž Česko sklízí i mezinárodní úspěchy, dostali cenu Artis Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění) Zuzana Malcová z ministerstva kultury a etnolog Jan Krist. ČTK to řekla Iva Awwadová z ministerstva kultury. I díky oběma oceněným má Česko úspěchy se zápisy nemateriálního kulturního dědictví na příslušný seznam UNESCO. V prosinci se bude jednat o možném dalším, jímž jsou tradiční skleněné vánoční ozdoby. Malcová je ředitelkou ministerského odboru regionální a národnostní kultury a cenu dostala za péči o český folklor, který dlouhodobě zprostředkovává veřejnosti. Emeritní ředitel Národního ústavu lidové kultury Krist byl oceněn za koncepci péče o tradiční lidovou kulturu a přínos k rozvoji mezinárodní spolupráce v této oblasti s podporou UNESCO.

Ceny se předávaly ve čtvrtek večer v Brně u příležitosti desátého výročí přístupu Česka k Úmluvě UNESCO o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Na známějším seznamu stavebních památek má Česko od počátku 90. let 14 zápisů, trvalo však dlouhých 16 let, než byly po Třebíči letos zapsány Hornická krajina v Krušnohoří a Národní hřebčín v Kladrubech. Více úspěchů ČR má v poslední době s nehmotným dědictvím. Zápisů má od roku 2005 do dneška šest, a to slovácký tanec verbuňk, masopustní obchůzky a masky na Hlinecku, sokolnictví, jízdy králů na jihovýchodě země, loutkářství a modrotisk.