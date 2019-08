Centrum v Brně registruje 100 tisíc pacientů s mozkovou příhodou

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má registr pacientů s cévní mozkovou příhodou, který eviduje už přes 100.000 pacientů. Uvedl to neurolog a autor konceptu registru Robert Mikulík. Podle něj se do registru Res-Q zapojilo asi 60 zemí a přes 900 nemocnic. Sběr dat, do kterého se zapojily země z Evropy, Asie i Ameriky, se uskutečnil v roce 2016. Registr sbírá informace o pacientech, jejich lécích a léčbě, hospitalizacích, ale také o tom, jak dlouho po příjezdu pacienta do nemocnice začne léčba. V ČR se podařilo zlepšit čas zahájení léčby v průměru na 21 minut, v minulosti to bylo kolem 60 minut. Podle Mikulíka jsou české nemocnice jedny z nejrychlejších na světě. Cévní mozková příhoda je druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě. V České republice postihne asi 25.000 lidí ročně.