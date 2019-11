Celodenní stávka učitelů bude příští středu, školy by podle odborářů měly zůstat zavřené

Školské odbory budou ve středu 6. listopadu stávkovat kvůli sporům s ministerstvem o růst platů. Potvrdila to předsedkyně odborové Krajské rady Olomouc Eva Hrdličková s tím, že by stávka měla být jednodenní. V dopise adresovaném ředitelům zařízení se píše, že by ve středu měly být školy a školská zařízení zavřené. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová Českému rozhlasu řekla, že ministr v tuto chvíli nemá další jednání s odbory na téma platů v plánu. Od předsedy školských odborů Františka Dobšíka dostal dopis, na který se chystá odpovědět. Zároveň ale nerozumí požadavku odborů k dalšímu jednání, když už mají rozhodnuto o stávce. Ministr školství Plaga navíc už dříve řekl, že stávka není namístě.

Odboráři nesouhlasí s navrhovaným růstem základů platů o osm procent. Na tom se domluvil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s ministrem školství Robertem Plagou - taky z ANO. Odbory ale trvají na tom, aby se tarify navýšily o deset procent. Plaga už dříve řekl, že dojednaný nárůst je tím nejvyšším ve veřejné sféře. A zároveň nejvyšším, jaký učitelé za posledních 15 až 20 let měli.