Celníci zadrželi v letadlech z Číny tři tuny látky na výrobu drog

Pražští celníci zadrželi v letadlech z Číny ve dvou zásilkách tři tuny látky na výrobu drog. Zásilky byly označeny jako celulóza, ale prohlídka odhalila, že o celulózu nejde. ČTK to řekla mluvčí pražského celního úřadu Ivana Kurková. Podle ní se nalezená látka používá k výrobě amfetaminů, ke kterým patří například droga zvaná speed. Ředitel pražského celního úřadu Josef Vachtl řekl České televizi (ČT), že z látky by bylo možné vyrobit drogu za víc než miliardu korun. Podezřelá látka se do Česka dostala ve dvou stejně velkých zásilkách po 1,5 tuny. "Nacházela se tam bílá sypká látka," uvedla Kurková. "Zatím jsme žádný takový případ nezaznamenali, je to novinka," dodala. Objem nalezené látky je podle celníků mimořádný.