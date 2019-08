Celníci loni na pražském letišti zadrželi zvýšený počet zásilek s drogami

Celníci loni zaznamenali na Letišti Václava Havla zvýšený počet poštovních zásilek, které obsahovaly drogy. Prošetřovali 796 případů, předloni to bylo 699. Češi si takto například nechávají posílat v menších dávkách kokain nebo marihuanu z Nizozemska. Na tiskové konferenci to uvedl šéf pátrací sekce Generálního ředitelství cel Robert Šlachta, podle nějž se tato trestná činnost proti roku 2015 téměř zdvojnásobila. Nejvíce nelegálních zásilek, 459, zachytili celníci na trase Amsterdam - Praha - Bratislava. Další balíčky mířily přes české hlavní město do izraelského Tel Avivu. Drogy v zásilkách mívají hmotnost od deseti do sta gramů. Podle Šlachty je "hrozně jednoduché" si takto nechat omamné látky doručit. Celníci při odhalování jednotlivých případů spolupracují s bezpečnostním oddělením České pošty. Konkrétní detaily Šlachta prozradit nechtěl, aby nevaroval pachatele. Většinu těchto případů celníci zahajují proti neznámému pachateli. Ve výroční zprávě upozornili na to, že analýza obsahu zásilek v celní technické laboratoři je nákladná - jeden vzorek vyjde na 4500 až 5000 korun. Zátěž pro celníky představuje i následné skladování nelegálních zásilek.