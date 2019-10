Čech odsouzený v Turecku byl převezen do mírnějšího vězení

Čech Miroslav Farkas, který byl odsouzený v Turecku za spolupráci s bojovníky kurdských milicí YPG, byl převezen do věznice s mírnějším režimem. ČTK to oznámil europoslanec Tomáš Zdechovský, který případ dlouhodobě sleduje. Přesun podle něj Farkasovi umožní lepší léčbu jeho zdravotních problémů a pomůže i k lepšímu kontaktu s rodinou. Farkase a Markétu Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG. Tuto organizaci Turecko považuje za teroristickou. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce. Loni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud.

Všelichová je ve věznici v Izmiru, Farkas byl dosud ve Vanu na jihovýchodě Turecka. Podle Zdechovského si nyní trest odpykává ve městě Silivri na západním předměstí Istanbulu. Počátkem září navštívil Turecko premiér Andrej Babiš, který s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem jednal mimo jiné i o situaci dvou vězněných Čechů. Babiš pak novinářům řekl, že česká strana usiluje o předčasné propuštění vězňů či o zlepšení podmínek jejich věznění. Zdechovskému a českým diplomatům už v červnu přesun Farkase přislíbili zástupci tureckého ministerstva spravedlnosti. "V současné době probíhají s Tureckem další jednání o budoucnosti obou odsouzených," uvedl europoslanec v informaci pro ČTK.