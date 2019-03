Čech dostal na Bermudách 30 let za pašování heroinu

Soud na Bermudách podle místního tisku poslal na 30 let do vězení 49letého Čecha, který se na ostrovy pokusil propašovat 2,9 kilogramu heroinu. Droga by podle úřadů měla na černém trhu hodnotu zhruba deset milionů dolarů (227 milionů Kč). Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017, napsal server royalgazette.com. Celníci v jeho zavazadlech našli schované tři balíčky s drogou.

Na policejním záznamu, který byl přehrán během procesu, obžalovaný podle médií uvedl, že nemá tušení, jak se heroin do jeho kufrů dostal. Dodal, že se v britské metropoli setkal se dvěma muži, kteří mu nabídli, že podpoří jeho uměleckou kariéru, pokud převeze do Londýna z jihoafrického Johannesburgu balíčky se zlatem a diamanty. Čech souhlasil a po návratu mu byl nabídnut let na Bermudy jako "poděkování". Někdo, kdo o sobě prohlašoval, že je člen bermudské vlády, jej údajně poprosil, aby na ostrovy dovezl zlato a diamanty. Čech se domníval, že cennosti jsou schované v podšívce zavazadel, aby se předešlo jejich krádeži.