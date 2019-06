Čech bude po ukončení fotbalové kariéry poradcem v Chelsea

Fotbalový brankář Petr Čech se po ukončení kariéry vrací do Chelsea. V londýnském celku, se kterým jako hráč získal čtyři tituly a vyhrál s ním Ligu mistrů, bude působit jako poradce sportovního a technického úseku. Klub o tom informoval na svých internetových stránkách. "Je mi velkou ctí, že jsem dostal možnost se vrátit do Chelsea a pomáhat klubu k co nejlepším výkonům na té nejvyšší úrovni. Chci přispět k pokračování úspěchů, kterých klub v posledních patnácti letech dosáhl. Těším se na nové výzvy a doufám, že plně využiju svoje fotbalové znalosti a zkušenosti a dopomůžu týmu k dalším úspěchům," uvedl Čech.

Rekordman v počtu startů za českou reprezentaci ukončil kariéru po uplynulé sezoně v dresu Arsenalu, kam přišel v roce 2015 po jedenácti letech v Chelsea. S tou získal čtyři tituly, v roce 2012 vyhrál Ligu mistrů a v následující sezoně přidal i triumf v Evropské lize. "Po skončení kariéry jsem říkal, že si vezmu čas, položím si všechny nabídky před sebe a vyberu si tu, která se mně bude zdát nejlepší. A Chelsea přišla s nabídkou, která nešla odmítnout," přidal Čech, který uvažoval i o trénování. "Do budoucna bych si chtěl dodělat profesionální licenci. Nabídka od Chelsea ale byla taková, že jsem se rozhodl ji vzít a trénování odsunout v tuto chvíli na později," dodal.