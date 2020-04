CEB schválila půjčku 300 milionů eur pro ČR na boj s koronavirem

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) schválila úvěr 300 milionů eur (8,2 miliardy Kč) pro Českou republiku. Půjčka má sloužit k financování zdravotnických výdajů v boji proti pandemii nemoci covid-19. Banka také upozornila, že Česko podniklo rychlé kroky na ochranu před touto nemocí ještě před potvrzením prvního případu v zemi. Půjčka by podle banky mohla financovat rovněž úpravy, které by přizpůsobily nemocnice, lékařské jednotky a různé prostory současným nouzovým potřebám. "Ve světle této bezprecedentní pandemie banka zmobilizovala dodatečné lidské a finanční zdroje, aby zajistila, že bude moci pomáhat členským zemím, jak to nejlépe půjde," uvedl guvernér CEB Rolf Wenzel. CEB byla založena v roce 1956. Je přičleněna k Radě Evropy, která podporuje a monitoruje spolupráci evropských zemí