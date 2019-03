ČD provedly 300 kontrol strojvůdců, systémové chyby nezjistily

České dráhy provedly od minulého týdne 300 namátkových kontrol strojvůdců, nezjistily žádná systémová pochybení. Podle podniku jsou příčinou nehod z posledních týdnů lidská selhání, jejich chyby se různí. Podnik kvůli incidentům rozšíří praktickou výuku svých strojvůdců. Novinářům to po jednání vedení společnosti řekl generální ředitel státního dopravce Miroslav Kupec. Dráhy prosazují kontrolní systém, který by monitoroval, zda strojvůdci místo odpočinku nejezdí u konkurence. Na železnici se v poslední době stalo několik nehod, České dráhy proto minulý týden zintenzivnily kontroly práce svých strojvůdců. Kontroloři ověřují přípravu strojvůdců před jízdou a následně jejich chování během cesty. Vedení podniku se shodlo, že je vhodné rozšířit praktický výcvik strojvůdců. Současná celková roční výuka se nerozšíří, větší důraz ovšem chce dopravce klást právě na praxi.

Strojvůdcům, kteří by místo odpočinku dále jezdili například u jiného dopravce, by nově měly hrozit pokuty až do 100.000 korun. Dopravci, kteří budou nutit strojvůdce pracovat déle, než povolují zákonné limity, by pak mohli dostat sankci až milion korun. Je to součást opatření, která kvůli nárůstu incidentů na železnici představil Drážní úřad. Počítá také se zavedením kontrolního systému, který by dodržování zákonných limitů ověřoval. Opatření jsou součástí návrhu novely zákona o drahách, který musí schválit Parlament. Za porušení doby odpočinku dosud strojvůdcům sankce nehrozily. Strojvedoucí smějí podle zákona pracovat maximálně 13 hodin, poté musí následovat minimálně 11hodinový odpočinek. Podle Drážního úřadu někteří strojvedoucí místo odpočinku jezdí u konkurenčních dopravců, to vede k jejich únavě, která může být příčinou nehod. Další novinkou, kterou Drážní úřad kvůli častým nehodám vlaků začal společně s ministerstvem dopravy nově připravovat, je bodový systém pro strojvůdce. Pokud by strojvedoucí vlastní chybou zapříčinil v určitém časovém období více mimořádných událostí, mohla by mu být pozastavena platnost licence strojvedoucího, případně i licence odebrána.