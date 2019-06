ČD Cargo vydá dluhopisy za miliardu korun

Nákladní dopravce ČD Cargo na konci června vydá dluhopisy v hodnotě jedné miliardy korun. Peníze, které za obligace dostane, chce investovat do vozového parku. ČTK to řekl předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik. V květnu vydaly dluhopisy za celkem 13 miliard korun i mateřské České dráhy, ČD Cargo nyní dokončuje práce související s vydáním dluhopisů. Délku splatnosti ani předpokládaný úrok připravovaných obligací podnik neuvedl, data uvede po vydání dluhopisů. Loni společnost vložila do modernizace a údržby nákladních vozů a lokomotiv téměř 2,5 miliardy korun, což je nejvíc za dobu existence firmy. Hlavní část investic mířila na pořízení lokomotiv Vectron, nyní se dopravce zaměřuje na modernizaci dieselových lokomotiv.