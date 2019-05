Cateringová společnost LSG přiveze stovky Filipínců

Cateringová společnost LSG, která vyrábí jídla do letadel, bude mít na Tachovsku nový závod, v němž chce soustředit výrobu z celé střední Evropy. V Boru už fungují se zhruba 80 lidmi, řekl ČTK starosta Petr Myslivec (SNK Borska), nyní ale chtějí mít během pár let až 1000 zaměstnanců. Až dvě pětiny by mohli tvořit Filipínci, jež chce firma postupně dovézt. Podle informací starosty má závod vyrábět 4,5 milionu až 5,5 milionu jídel měsíčně. LSG je dceřiná firma letecké společnosti Lufthansa.

Investor už měl prezentaci pro čtyřtisícový Bor. "Výroba jede 365 dnů v roce, 24 hodin denně," řekl Myslivec. "Teď sem přes CzechInvest, přes státní program chtějí dovézt postupně 200 nebo 400 Filipínců. Díky tomu, že to je přes CzechInvest, tak přijdou se zdravotním průkazem, protože budou pracovat v potravinářském průmyslu," řekl starosta. Cizinci budou mít bezpečnostní prověrku, protože budou balit jídla, jež půjdou rovnou na paluby letadel. Starosta ocenil, že zaměstnancích bude přehled a budou bydlet na konkrétním místě.