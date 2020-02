Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi, se zvýší

Částka, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, se zvýší. Lidem v exekuci nebo v insolvenci tak zůstane měsíčně více peněz než dosud. O schválení nařízení vlády informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Minimální nezabavitelná částka má vzrůst z 6608 na 7434 korun. Změny podle autorů nařízení pomohou nejvíce dlužníkům s nízkými příjmy a dlužníkům s dětmi. Podle Schillerové zmírní motivaci dlužníků přecházet do šedé ekonomiky.

Schválenou změnu zkritizovala Česká asociace věřitelů. Poukázala na to, že zvýšení nezabavitelné částky bude mít negativní dopady pro věřitele, protože povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení dluhu. "Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému," uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK prezident asociace Pavel Staněk. "Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel." doplnil Staněk.