Část opozice kritizuje Zemanův projev ke krajanům v Rakousku

Část opozice kritizuje vyjádření prezidenta Miloše Zemana v jeho úterním projevu ke krajanům při návštěvě Rakouska. Zeman v projevu mimo jiné kritizoval bývalého vídeňského starostu Michaela Häupla, kterému v roce 2017 udělil Řád bílého lva, za to, že vídeňská radnice nefinancuje českojazyčnou školu. Vyzval ho také, aby financování školy doporučil svému nástupci Michaelu Ludwigovi. "Vy jste se zachmuřil, pane exprimátore. To máte za to, že tu Komenského školu jste málo podporoval, já jsem upřímný člověk," řekl také Zeman. Český prezident v projevu také uvedl, že by chtěl využít absence Zelených v rakouském i v českém parlamentu k prosazení stavby kanálu Dunaj-Odra-Labe.

Rakouský deník Der Standard se školy dotázal, zda je Zemanovo tvrzení pravdivé. Škola mu sdělila, že za Häuplova působení finanční podporu od radnice dostávala. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček následně na twitteru napsal, že Zeman dostal informace o financování školy od české velvyslankyně Ivany Červenkové. Ta Deníku N řekla, že prezidentovi sdělila, že škola nedostává "stálý příspěvek". "Pak jsme upřesnili, že Vídeň dala peníze na výstavbu tělocvičny," dodala s tím, že šlo o milion eur (25,7 milionu korun). Tento příspěvek Komenského škola podle Červenkové dostala před pěti nebo šesti lety.