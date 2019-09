Část odborářů Národního divadla žádá ministra, aby vypsal konkurz na ředitele

Část odborářů Národního divadla zastupující hlavně operu chce výběrové řízení na ředitele první české scény. Na tiskové konferenci ve středu řekli, že vyzývají stávajícího ředitele ND Jana Buriana, aby požádal ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) o vyhlášení konkurzu na ředitele Národního divadla. Odborové organizace Opery ND a Státní opery jsou ve stávkové pohotovosti. Jejím důvodem je mimo jiné jmenování uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena. Zástupci odborů uvedli, že chtějí zodpovědnost za řešení situace přenést na Buriana. Jako statutární zástupce má za tuto instituci odpovědnost, uvedli. Jednat chtějí i přímo s novým ministrem kultury po uplynutí symbolických sto dní jeho působení v čele resortu. S problémy svých kolegů z Opery ND nechtějí být spojování zástupci Činohry ND a Baletu ND. Odmítli prohlášení části odborů o krizi v celém Národním divadle.