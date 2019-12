Část nosorožců ze Dvora byla ve Rwandě vypuštěna do volné přírody

Tři z pěti vzácných nosorožců černých, kteří byli v červnu převezeni ze ZOO Dvůr Králové nad Labem do středoafrické Rwandy, byli v listopadu vypuštěni do volné přírody. Zbylé dva to čeká v blízké budoucnosti. Aklimatizace všech pěti zvířat v národním parku Akagera pokračuje dobře. ČTK to řekl vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo Jan Stejskal. Ve Rwandě mají zvířata podpořit populaci nosorožců vyhubenou v minulosti a přinést do ní genetickou pestrost. Pohyb nosorožců strážci parku trvale monitorují prostřednictvím vysílaček, které mají nosorožci v rohách. Průběžně sledují i kondici zvířat a to, co žerou. Park hlídají ozbrojení strážci. Transport, který se odehrál kamiony a letecky, byl dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky.