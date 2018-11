Část neschopenky by měli lékaři vyplňovat elektronicky

Lékaři v Česku by měli od července příštího roku začít vyplňovat část neschopenek jen elektronicky. České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) by oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti měli posílat pouze přes počítač. Návrh novely o nemocenském pojištění dnes schválila vláda, informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo práce označilo změnu za první etapu zavádění e-neschopenek. Zaměstnavatelé i lékaři návrh kritizují a mají k němu výhrady. Vláda počítá s tím, že se od července zruší karenční doba. Obnovení proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci zaměstnavatelé podmiňují zavedením e-neschopenky, aby mohli nemocné pracovníky lépe kontrolovat. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání. Podle Hospodářské komory navíc hrozí, že řada starších praktiků kvůli povinné elektronické komunikaci odejde do důchodu. Sdružení praktických lékařů v připomínkách uvedlo, že změna očekávaný efekt nepřinese a jen přibude administrativa.