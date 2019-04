Část firem se bojí odkladu brexitu, někteří politici ho chválí

Odklad brexitu je podle části českých firem firem prodlužováním nejistoty. Podle Svazu průmyslu a dopravy přinese další výdaje. Ani firmy, ani čeští politici však nejsou v názorech na odklad jednotní. Část z politiků ho pokládá za dobré řešení, jiní za polovičaté. Prezident Miloš Zeman označil brexit za neštěstí pro EU i Velkou Británii. Lídři zemí EU se na summitu dohodli na odložení odchodu Velké Británie z unie do 31. října.

"Vyhnuli jsme se divokému brexitu bez dohody a EU27 dala Británii delší čas pro nalezení většiny v britském parlamentu na spořádaný odchod, který je v zájmu ČR, Británie i Evropy," sdělil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Předseda sněmovního zahraničního výboru Lubomír Zaorálek (ČSSD) či pirátský místopředseda Mikuláš Peksa ale vnímají výsledek summitu jako polovičatý. "Stále necháváme řešení v rukou Britů, ale mnoho se nerýsuje," uvedl Zaorálek. Premiér Andrej Babiš (ANO) po summitu novinářům v Bruselu řekl, že dohoda o odkladu je dostatečná na to, aby se Británie rozhodla, co ohledně odchodu z unie vlastně chce. "Kompromis se hledal složitě," řekl Babiš po osmi hodinách jednání. Premiér připomněl, že Británie musí na konci května zorganizovat volby do europarlamentu, jinak by EU opustila k 1. červnu bez dohody. "To doufejme nenastane a nikdo si to myslím nepřeje," dodal.