Čaputová: Se Zemanem máme na mnohé věci různé názory

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová předpokládá, že na mnoho záležitostí bude mít rozdílné názory než její český kolega Miloš Zeman. Řekla to v Trenčíně během diskuse na hudebním festivalu Pohoda. Dřívější demonstrace v Praze proti českému premiérovi Andreji Babišovi a za nezávislost justice, jakož i loňské protivládní protesty na Slovensku označila za projev výdobytku demokracie. "Je to (Zeman) člověk, který v politice mnohé zažil. Má velmi silné, velmi vyhraněné názory na mnoho věcí. Choval se ke mně velmi přátelsky a s velkým respektem. Je zřejmé, že na mnohé věci máme a budeme mít různé názory," řekla Čaputová na dotaz moderátora debaty k návštěvě Česka, kam Čaputová zavítala na svou první zahraniční cestu v polovině června. Čaputová uvedla, že v Praze se zajímala také o vnitropolitickou situaci v Česku včetně demonstrací. "Přiměřeně té odlišnosti našeho vnímání on (Zeman) takovéto pozdvižení vnímá jinak... Já se snažím přistupovat k záležitostem, které vnímám citlivě nebo odlišně, pojmenováním hodnot, jimž věřím," řekla Čaputová.