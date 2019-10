Čaputová: ČSR položila základy slovenské státnosti

Výročí vzniku Československa je důležité také pro Slovensko, protože založení společného státu Čechů a Slováků 28. října 1918 položilo i základy slovenské státnosti. Novinářům to řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která zároveň poukázala na zlepšení životní úrovně a vzdělanosti Slováků v období první Československé republiky. Slovenská prezidentka položila věnce k památníku československé státnosti a následně také k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika.

Zuzana Čaputová řekla, že stojí za úvahu, zda by si i Slovensko, podobně jako Česko, nemělo připomínat vznik Československa státním svátkem. "Nebýt tohoto data, patrně bychom dnes ani netvořili samostatný státní útvar. Je to jeden z nejvýznamnějších dnů, které je potřeba si pamatovat," uvedla Čaputová. Slovenský parlament v minulosti hlasováním opakovaně odmítl zařadit 28. říjen mezi svátky. Loni si ale Slovensko mimořádně připomenulo kulaté výročí založení Československa státním svátkem, a to 30. října, na kdy připadá výročí přijetí Martinské deklarace. Tímto dokumentem se v roce 1918 slovenští představitelé přihlásili ke vzniku samostatného československého státu.