Čaputová: Česko je nejbližším partnerem Slovenska

Česká republika je podle nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové nejbližším partnerem Slovenska. Čaputová, která ve čtvrtek zavítá na oficiální návštěvu Česka, v rozhovoru s ČTK řekla, že ráda dodrží tradici slovenských prezidentů, kteří na svou první cestu jezdí do ČR. "Je to nejen o tom, že máme společnou delší historii, ale i o osobních blízkých vztazích mezi obyvateli jednotlivých zemí. Já sama ráda jezdím do Česka například na dovolenou," uvedla Čaputovou. Cestu do Česka považuje hlava slovenského státu za příležitost seznámit se s českými představiteli včetně prezidenta Miloše Zemana, který před březnovým rozhodujícím kolem přímé volby hlavy slovenského státu popřál úspěch místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi, kterého Čaputová porazila. Na schůzce se Zemanem chce Čaputová hovořit také o zahraničněpolitických tématech.

Pětačtyřicetiletá právnička Čaputová, která složila prezidentský slib minulou sobotu, vidí možnosti dalšího prohloubení spolupráce mezi Českem a Slovenskem v oblasti infrastrukturních projektů nebo turistiky. Slovenská prezidentka by uvítala, pokud by Česko a Slovensko letos společně oslavily 30. výročí takzvané sametové revoluce, která v někdejším Československu vedla k pádu komunistického režimu.