Byznys s chudobou může pomoci omezit 15 opatření, řekla Maláčová

Zvládnout takzvaný obchod s chudobou a zlepšit situaci lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách v předražených ubytovnách či bytech, by mělo pomoci 15 opatření. Patří mezi ně využívání cenových map s obvyklým nájemným, stanovení počtu osob na danou plochu či sloučení dvou dávek na bydlení do jedné. Jednotlivá ministerstva začnou nyní záměry připravovat. Novinářům to po jednání ministrů se zástupci starostů a dalších institucí řekla šéfka resortu práce Jana Maláčová (ČSSD). Stejné návrhy projednávala už v minulém období vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), a to před dvěma lety. Kabinet ČSSD, ANO a lidovců úpravy pak neprosadil.