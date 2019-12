Bývalý protidrogový koordinátor Vobořil navrhuje konopné kluby

Zřízení konopných společenských klubů v Česku, kde by bylo možné regulované užívání a samopěstování konopí pro léčebné účely, navrhuje bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj by centrum zajišťovalo substituční léčbu závislým, přispělo by i k omezení černého trhu. Vobořil návrh představil na semináři v Praze, kde spolu debatovali experti a zastánci legalizace konopí. Národní strategie proti závislostem do roku 2027 s kluby či podobnými zařízeními nepočítá.

V Česku je možné pěstovat technické konopí s malým množstvím omamné látky, s licencí pak i konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou vybraní lékaři, a to třeba pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Sám pro sebe člověk nesmí pěstovat víc než pět rostlin. Trestné jsou i přechovávání víc než deseti gramů sušiny, výroba a jiné nakládání s omamnými látkami. Podle Vobořila konopné sociální kluby zavedla třeba Barcelona. Jejich fungování upravuje městská vyhláška a vládní katalánský předpis. Zařízení má do stovky členů. Drogu neprodává, alkohol v něm není. Nabízí i zdravotní program.