Bývalý agent StB Ludvík Zifčák tvrdí, že podniká z donucení

Jedna z nejkontroverznějších postav sametové revoluce - bývalý agent Státní bezpečnosti (StB) Ludvík Zifčák - se 30 let od převratu stále považuje za komunistu. Přesto podniká. Tvrdí ale, že se podnikatelem stal z donucení. Po návratu z vězení, jako jeden z mála představitelů komunistického režimu byl za svou činnost odsouzen, nemohl dlouho najít práci. "Začít podnikat tak byla jediná cesta," řekl ČTK devětapadesátiletý muž, který podle svých slov pod falešnými jmény Šmíd a Růžička tahal za nitky dění v listopadu 1989. Dnes v Karlově Studánce na Bruntálsku s manželkou provozuje hotel.

Tvrdí, že v roce 1989 sehrál postupně dvě role. Nejprve se jako student Milan Růžička infiltroval do studentského hnutí. S dalšími se podle svých slov podílel na svolání demonstrace na Albertově 17. listopadu 1989. Na ní pak působil jako provokatér. "Růžička organizoval studenty a zajistil si přístup k důležitým disidentům, jako byl Havel," řekl. Zifčák říká, že zasáhnout měl i do dění po demonstraci na Národní třídě. "Růžička měl žít a dále se stýkat s lidmi. Nikdo nemohl tušit, že se to nakonec zvrtne úplně někam jinam," doplnil bývalý agent StB. Původní plán totiž podle něj počítal s tím, že režim demonstrace zvládne a Růžička bude ještě nějakou dobu působit mezi studenty. "Pak bych na několik let zmizel na některé z ambasád," řekl.