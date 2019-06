Bus s malými fotbalisty havaroval na D35 u Litovle, 18 zraněných

Celkem 18 lidí, hlavně dětí, bylo zraněno při odpolední nehodě autobusu a kamionu na D35 u Litovle na Olomoucku. ČTK to upřesnil mluvčí krajské záchranné služby Pavel Lampa. Autobus převážel týmy fotbalového klubu 1. SK Prostějov k utkání přípravek. Zranění, převážně lehká, utrpěli většinou nezletilí. Na místě byli zraněni i čtyři dospělí, tři středně těžce a řidič autobusu byl zraněn těžce. Podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka autobus narazil zezadu do kamionu. V autobuse cestovali malí fotbalisté kolem deseti let věku.