Budvar letos odvede do státního rozpočtu půl miliardy korun

Národní podnik Budějovický Budvar odvede do státního rozpočtu půl miliardy korun. Na svém zasedání o tom rozhodla vláda. Ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD řekl, že s penězi od národního podniku se počítá ještě v letošním rozpočtu. Loni Budvar peníze do rozpočtu kvůli vysokým investicím neodváděl. Vedení Budějovického Budvaru už dříve řeklo, že podnik s odvodem pro stát počítá. Budvar měl loni tržby bezmála 2,5 miliardy korun. Meziročně klesly o necelá tři procenta. Podnik ale vyvezl rekordní objem piva - do 76 zemí exportoval skoro milion hektolitrů piva, meziročně o 1,5 procenta více.