Budějovický Bosch otevřel technologické centrum, vzniklo 640 pracovních míst

Českobudějovická firma Robert Bosch, která patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut, otevřela nové vývojové a technologické centrum. Spolu s rozšířením výroby jde od roku 2017 o investici 1,96 miliardy Kč. Vzniklo 640 nových pracovních míst. Novinářům to řekli zástupci firmy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Bosch v Českých Budějovicích zaměstnává téměř 4000 lidí. Stát přidal na stavbu a rozšíření výroby 443,6 milionu korun. Provoz naplno začne v budově koncem října. Podle ministra Havlíčka je centrum ukázkovou investicí s přidanou hodnotou, na které se teď ČR zaměřuje. Vláda změnila zákon o investičních pobídkách, chce podporovat investice založené na vývoji.