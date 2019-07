Brno vyhlásí veřejnou sbírku na lavičku Václava Havla

Brno v srpnu vyhlásí veřejnou sbírku na vznik lavičky Václava Havla. Vedení města chce lavičku umístit do Kapucínských teras pod Petrovem. A to 5. října, tedy v den výročí Havlova narození. Pořízení bude stát asi 300 tisíc korun. Polovinu z toho radnice zaplatí za licenci za použití jména bývalého prezidenta. Sbírka potrvá dva roky. „Ozvalo se mnoho lidí, kteří na to chtějí přispět. Město na to sice peníze má, ale kvůli poptávce umožníme veřejnou sbírku,“ řekl náměstek primátorky Petr Hladík.

Lavička Václava Havla je projekt pamětních míst věnovaných zesnulému prezidentovi. Má podobu dvou křesel spojených kulatým stolkem. Středem pak prorůstá kmen stromu. Brněnská lavička přibude už k vysazené lípě. První lavička vznikla ve Washingtonu, další jsou v Dublinu, Barceloně, Praze, Českých Budějovicích nebo Hradci Králové.