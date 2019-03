Brněnští antropologové představili podobu Jana Nepomuckého, dobovému zobrazení se nepodobá

Ve Svatojánském muzeu v Nepomuku představili bronzovou plastiku zobrazující pravděpodobnou tvář místního rodáka, ve světě nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého. Od jeho svatořečení uplynulo právě v úterý 290 let. Odhaduje se, že na celém světě existuje na 66.000 zpodobnění Jana Nepomuckého, vycházejí ale z barokní doby, kdy světcův kult začal a jeho skutečnou podobu už nikdo nemohl znát, řekl manažer Mikroregionu Nepomucko Pavel Motejzík. Tvář, kterou rekonstruovali antropologové, se tomuto zobrazení nepodobá. S až 70procentní jistotou měl světec krátkou lebku, relativně podlouhlý obličej s užším nosem, očima blízko u sebe a s krátce střiženými vlasy s vyholenou tonzurou a bezvousou tváří, řekla novinářům antropoložka Eva Vaníčková z Moravského zemského muzea, která se na rekonstrukci s kolegou Ondřejem Bílkem podílela. "Je to možná jediná podoba, kdy Jan Nepomucký nemá vousy," uvedla. Podle odborníků kněz v 14. století svým účesem dával najevo svůj církevní stav. Pěstění vlasů a vousů, jak znázorňují Janovy obrazy a sochy, by bylo považováno spíše za jakousi marnotratnost, domnívá se Vaníčková. Světcovu pravděpodobnou podobu rekonstruovali podle rozsáhlé dokumentace kosterních pozůstatků, které v 70. letech 20. století pořídil antropolog Emanuel Vlček. Dostat se ke originálním ostatkům ve Svatovítské katedrále není možné.