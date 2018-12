Brněnský Zetor propustí do konce března 40 procent zaměstnanců

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors do konce března 2019 propustí 260 lidí, což je asi 40 procent zaměstnanců. Důvodem jsou ekonomické potíže firmy. O propouštění informovala Česká televize, ČTK informaci potvrdil vedoucí odborů Alois Kazelle. Dodal, že propouštění se týká profesí napříč podnikem od manažerů po dělníky. Podle výročních zpráv několik let společnosti klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 společnost prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, v loňském roce to bylo 2765 traktorů a tržby 2,9 miliardy. Vzhledem k nedostatku volných zaměstnanců na pracovním trhu je pravděpodobné, že většina propuštěných najde v Brně jiné povolání. "Už od rána mi telefonují personalisté, abych lidem předal kontakt, je tedy možné, že najdou práci hned," uvedl Kazelle.