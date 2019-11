Brněnská divadla se nemusí omlouvat kardinálu Dukovi za uvedení kontroverzních her

Brněnská divadla se nemusí omlouvat kardinálu Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Rozsudek městského soudu, který potvrdil krajský soud v Brně, je pravomocný. Duka a jeho právník Ronald Němec podali žalobu na Centrum experimentálního divadla a Národní divadlo Brno. Požadovali po nich omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Žaloba se týkala her chorvatského režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Policie po uvedení her přijala 19 trestních oznámení směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili.

Duka s Němcem kriticky poukazují hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby je zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu.