Britští poslanci odmítli dohodu o brexitu, Česko je na tuto variantu připraveno

Britští poslanci odmítli dohodu o vystoupení Spojeného království z Evropské unie, kterou se sedmadvacítkou dojednala premiérka Theresa Mayová. Konzervativní předsedkyně vlády teď musí na základě nedávno schváleného dodatku zákona představit v Dolní sněmovně do tří zasedacích dnů takzvaný "plán B", tedy přijít do pondělí 21. ledna s návrhem na další postup. Do brexitu zbývá 73 dní.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD)ještě před hlasováním řekl, že ČR je připravená na jakoukoli variantu brexitu. Pro ČR bude důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly nadále dobré. Český kabinet poslal před týdnem do Parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda chce usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. V Británii žije podle odhadů 40.000 až 100.000 českých občanů, Britů v Česku je podle ministerstva vnitra zhruba 8000.

Předseda Evropské rady Donald Tusk na britské hlasování reagoval otázkou, kdo bude mít odvahu pojmenovat řešení, když dohoda s EU není možná a tvrdý brexit nikdo nechce. Odmítnutí dohody o brexitu v britské sněmovně zvýšilo riziko tvrdého odchodu Británie z EU, unie výsledku hlasování lituje, uvedl šéf EK Jean-Claude Juncker. Unie podle něj výsledku lituje a vybízí britskou stranu, aby co nejdříve vyjasnila své úmysly.